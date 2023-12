La Digos di Siracusa e l’Ufficio Immigrazione hanno rimpatriato un cittadino tunisino, trattenuto nel CPR di Caltanissetta, espulso dal questore di Siracusa.

L’uomo, in libertà vigilata per maltrattamenti nei confronti della moglie, era stato denunciato anche per istigazione e apologia del terrorismo dopo aver esposto dal balcone della sua abitazione una bandiera dell’ISIS.