Serradifalco. Annuncio del sindaco Burgio: per il 25 e 26 dicembre garantita raccolta rifiuti e apertura cimitero

SERRADIFALCO. Il 25 dicembre e il 26 dicembre la raccolta dei rifiuti si svolgerà regolarmente e sarà un servizio garantito per la cittadinanza che, in tal modo, non dovrà tenersi a casa i rifiuti prodotti. Lo ha annunciato il sindaco Leonardo Burgio.

In particolare, il servizio di raccolta dell’umido si svolgerà lunedì 25 dicembre normalmente; stesso discorso per la raccolta della plastica prevista per lunedì 26 dicembre. Il sindaco, con orgoglio, ha tenuto a precisare: “Serradifalco è uno dei pochi paesi in Sicilia a garantire la raccolta dei rifiuti anche nei giorni festivi”. Per questa ragione ha inteso ringraziare tutti gli operatori della Sea che effettuano il servizio giornalmente con dedizione e spirito di sacrificio.

Il sindaco ha altresì annunciato che nei giorni festivi del 25 e 26 dicembre, e 1° gennaio 2024 il cimitero comunale resterà aperto all’utenza dalle ore 8,30 alle 12,30. Il tutto – ha spiegato – grazie alla disponibilità dei custodi del Cimitero Comunale, che con spirito di Sacrificio, gratuitamente, ne hanno garantito l’apertura.