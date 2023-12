Santa Caterina V., anziana sola a casa perde i sensi e non risponde ai parenti. Carabinieri entrano e la soccorrono

I Carabinieri della Stazione di Santa Caterina Villarmosa sono intervenuti presso l’abitazione di un’anziana sessantanovenne, dopo la segnalazione di scomparsa pervenuta sul numero di emergenza 112.

La richiesta è pervenuta da una settantreenne del posto, preoccupata in quanto non era riuscita a mettersi in contatto con la sua anziana cugina.

I militari, giunti tempestivamente presso l’abitazione, venendo a conoscenza dei problemi di salute della donna, riuscivano ad entrare nella sua abitazione, in cui veniva ritrovata stesa sul divano e priva di sensi.

Dopo avere accertato che era ancora in vita, i militari immediatamente prestavano i primi soccorsi alla donna, che versava in gravi condizioni e contattavano il personale del “118”, che la trasportavano presso il P.S. dell’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, ove tuttora è ricoverata in osservazione.