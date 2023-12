San Cataldo. Sindaco chiede restituzione di 287mila euro al gestore del servizio di igiene urbana per servizi non resi

SAN CATALDO. ” Abbiamo richiesto al Gestore del servizio di igiene urbana la restituzione di oltre 287mila euro per servizi non resi. Il nostro l’obiettivo è garantire l’esatta corrispondenza tra somme pagate e servizi effettivamente erogati”.

Così il sindaco Gioacchino Comparato a proposito dell’annosa questione legata al costo dei servizi di igiene urbana. In particolare, il sindaco ha rilevato come alcune contestazioni riguardano il centro comunale di raccolta (CCR) che nonostante non fosse ancora aperto e funzionante, veniva incluso tra le spese di gestione.

“La nostra Amministrazione – ha concluso – intende perseguire ulteriori recuperi e applicare sanzioni contrattuali. Intanto, continuiamo a lavorare per migliorare l’igiene urbana e assicurare standard elevati alla nostra Comunità”.