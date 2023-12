San Cataldo. S’è svegliata la bimba di 8 anni investita dal trattore; parla e chiede dei genitori. Virale la gioia sui social

SAN CATALDO. La bambina di 8 anni investita da un trattore nel tratto all’incrocio tra via Misteri e via Don Bosco, si è svegliata. Lo ha reso noto la zia che ha riportato un messaggio del padre stesso della bambina. Nel messaggio il padre ha detto che i medici dell’ospedale “Di Cristina” di Palermo “hanno tolto il tubo respiratorio, parla, è sveglia e chiede di me e di MC”.

Una notizia bellissima che, in qualche modo, ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai tantissimi sancataldesi che hanno manifestato vicinanza e solidarietà alla famiglia della piccola rimasta coinvolta nell’incidente. Tanta la gioia sui social. Una gioia che è diventata virale per una notizia attesa fin da quando la bimba era stata trasferita a Palermo stante le sue condizioni gravi. In tanti avevano pregato e pregano per la bimba sancataldese affinchè superi questo difficile momento.

Tra i tanti commenti, anche quello dell’Associazione “Un Gesto per un Sorriso” di Michele Falzone che in un post su Facebook ha così commentato la notizia del risveglio della piccola: “Amici…oggi per i genitori della piccola, per noi, per tutti i genitori è NATALE! Si è svegliata e ha cercato mamma e papà…! Le mani di Dio attraverso i medici, hanno fatto il loro lavoro, adesso tocca a noi! Sosteniamo la famiglia, anche con poco…ma cerchiamo di esserci!”.