SAN CATALDO. In occasione della festività dell’Immacolata dell’8 Dicembre alle ore 20:30 c’è l’inaugurazione del Presepe in via Umberto, 49 a San Cataldo.

Si tratta di un presepe realizzato come da tradizione da Giuseppe Falzone che costituisce un esempio di bellezza di arte e cultura natalizia. Insomma, un modo per proiettarsi nel clima del Natale visitando ed ammirando uno dei presepi artistici più belli del panorama cittadino.