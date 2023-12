San Cataldo. La scuola media “Giosuè Carducci” dichiarata scuola di eccellenza

La “Carducci” di San Cataldo dichiarata scuola di eccellenza

SAN CATALDO. Con disposizione dell’USR Sicilia, La Scuola Media “Giosuè Carducci” di San Cataldo, diretta dal prof. Salvatore Parenti, è stata inclusa nell’elenco delle scuole caratterizzate da un contesto professionale innovativo, dove i docenti neoassunti potranno svolgere l’attività di visiting valido per il superamento dell’anno di prova.

Con un’ulteriore disposizione del Direttore Generale dell’USR Sicilia, l’Istituto di San Cataldo è stato accreditato quale sede per lo svolgimento del tirocinio per le classi su posto comune per gli insegnamenti di Italiano e Storia, Matematica e Scienze, Tecnologia, Lingua Inglese e Lingua Francese.

Il Dirigente Scolastico afferma che “i riconoscimenti ottenuti sono il frutto di un lavoro di ricerca, formazione e studio dei docenti e del personale e di una rete consolidata con diversi soggetti pubblici e privati del territorio che hanno contribuito a creare un contesto lavorativo favorevole per la crescita e la formazione dei giovani studenti dell’Istituto”.