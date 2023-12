San Cataldo. In Chiesa Madre tradizionale atto di venerazione in onore dell’Immacolata Concezione

SAN CATALDO. L’Arciprete don Alessandro Giambra ha presieduto la solenne Celebrazione Eucaristica in onore dell’Immacolata Concezione, alla presenza delle Autorità Civili e Militari, con il Sindaco Gioacchino Comparato, la sua Giunta, il Presidente del Consiglio comunale, il nuovo Comandante della stazione dei Carabinieri, Ten. Alessandro Tamborino con i Carabinieri in alta uniforme, i Vigili del Fuoco, l’Associazione Vigili del Fuoco in pensione, bambini, giovani e le famiglie.

Al termine della Santa Messa per il 14° anno consecutivo, si è svolto l’Atto di venerazione alla statua dell’Immacolata, posta sulla facciata della Chiesa Madre, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco. Al termine della celebrazione esterna, si è svolto il tradizionale scambio di auguri natalizi tra le autorità presenti.