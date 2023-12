San Cataldo. Il 9 dicembre al Teatro d’essai La Condotta c’è lo spettacolo “Fiato di madre” di Sergio Vespertino

SAN CATALDO. Sabato 9 dicembre si alza il sipario nel Teatro d’essai La Condotta con lo spettacolo “Fiato di madre”: in scena Sergio Vespertino, attore siciliano interprete di numerose fiction e film di fama nazionale tra cui, solo per citarne alcuni, In guerra per amore, Lo scambio, La concessione del telefono, la serie La mafia uccide solo d’estate.

L’appuntamento con Vespertino è il terzo della stagione invernale del piccolo teatro d’essai il cui direttore artistico è l’attore Michele Celeste.

“ Con Fiato di madre – riferisce Michele Celeste – apriamo il calendario degli appuntamenti, che ci accompagneranno durante le festività natalizie. Abbiamo voluto inserire nella nostra programmazione uno spettacolo comico con un’artista veramente speciale per le sue peculiarità e tra i più amati dal pubblico. Programmazione, che ci accompagnerà nelle prossime settimane, anche con spettacoli dedicati al natale e quindi per le famiglie e per i bambini.

Il Teatro d’essai La Condotta, la cui gestione è della Compagnia OfficinaTeatro, si trova a San Cataldo nel centralissimo Corso Vittorio Emanuele al civico 10, è ormai giunto al suo settimo anno di attività e di programmazione stabile e da tre anni ha anche inaugurato uno spazio all’aperto: il Giardino del nespolo, adiacente al teatro stesso. Ricavato nell’androne di un palazzo borghese di fine Ottocento, rappresenta un punto di riferimento della drammaturgia contemporanea e ha ospitato compagnie e artisti di fama nazionale e di respiro europeo: gli autori Tino Caspanello, Rino Marino, Rosario Palazzolo. Tra gli attori: Gianfranco Jannuzzo, Fabrizio Ferracane, Mimmo Cuticchio, Cinzia Maccagnano.

“La lista degli artisti e delle compagnie che si sono succedute nel piccolo palco del nostro teatro è molto lunga – commenta il direttore artistico Michele Celeste- lo ritengo un vero miracolo se si considera che il Teatro La Condotta è indipendente, sostenuto dai nostri associati: un pubblico maturo e con un gusto raffinato. Negli anni abbiamo instaurato rapporti di collaborazioni artistiche con le realtà più rappresentative nel territorio regionale e non solo: la Rete di drammaturgia siciliana Latitudini, a cui aderiamo, il Teatro Sant’Eugenio diretto da Marco Pupella e l’Agricantus, che produce Fiato di madre con Sergio Vespertino”.

Per partecipare allo spettacolo di sabato prossimo è obbligatoria la prenotazione, tutte le informazioni possono essere richieste al numero di cellulare 338. 1121631