San Cataldo. I consiglieri Modaffari, Naro, Pirrello e Aprile chiedono consiglio urgente per discutere su accorpamento 2° Circolo

SAN CATALDO. I consiglieri Giampiero Modaffari, Vincenzo Naro, Salvatore Pirrello e Rosario Aprile hanno richiesto la convocazione di un consiglio Comunale Straordinario ed Urgente al fine di comprendere i motivi che hanno indotto l’Amministrazione Comunale ad avallare e proporre una soluzione che, a loro dire, danneggia la Città. Questo il testo della richiesta:

“In questi ultimissimi giorni ci hanno contattato diversi operatori scolastici e rappresentanti dei genitori per esprimere il loro disappunto su un tentativo, forse già consumato, di penalizzare oltremodo la nostra Città con l’avallo dell’Esecutivo con il Sindaco in testa, della proposta di accorpamento del 2° Circolo Didattico di San Cataldo con altra Istituzione scolastica di Caltanissetta.

Apprendiamo che nell’assemblea del 24 novembre 2023 l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) di Caltanissetta proponeva l’accorpamento della scuola media Balsamo al 2° Circolo di San Cataldo mentre la scuola media Carducci con il 1° Circolo, separando di fatto i due plessi della scuola media per formare due Istituti Comprensivi autonomi, che rispondevano perfettamente ai criteri di continuità e affinità territoriale per come espressamente previsto dalla norma.

E’ del tutto evidente che la proposta dell’USR non poteva che essere condivisa da tutto il personale e delle famiglie e non faceva altro che curare i soli ed esclusivi interessi della nostra Città.

Era la soluzione logica, quella proposta, che permetteva di salvaguardare la memoria storica di una istituzione scolastica del nostro Comune (2° Circolo) e di ciò essa rappresenta in un territorio come il centro storico a rischio dispersione.

Apprendiamo viceversa e con molto dispiacere (Articolo del giornale La Sicilia del 03/12/2023) che nell’assemblea del 24/11/2023, il Sindaco della nostra Città anziché avvalorare la proposta dell’USR, proponeva o prestava acquiescenza all’accorpamento del 2° Circolo con l’Istituto Comprensivo [IC] “Caponnetto” di Caltanissetta, preferendo lasciare invariata la situazione della scuola media Carducci e Balsamo; trattandosi probabilmente di una decisione autonoma e non condivisa con “TUTTI” gli operatori scolastici della nostra Città.

Gli scriventi ritengono tale scelta superficiale, inappropriata, inaccettabile e non idonea a tutelare i veri interessi della nostra Città.

E poiché è impensabile che per una tale decisione non sia stato coinvolto il Consiglio Comunale (mai messo a conoscenza), e con la speranza di potere porre rimedio ad una così grave scelta, con la presente, in relazione a quanto sopra accennato, gli scriventi consiglieri comunali Giampiero Modaffari, Vincenzo Naro, Salvatore Pirrello, Rosario Aprile, chiedono al Presidente di convocare un Consiglio Comunale Straordinario ed urgente, al fine permettere al Sindaco di rendere noto all’intero Consiglio Comunale e quindi alla Città, le volontà esplicitate nella citata assemblea provinciale del 24/11/2023 con la quale si è conclamato e posto acquiescenza all’accorpamento del 2° Circolo didattico con l’Istituto Comprensivo [IC] “Caponnetto” di Caltanissetta”.