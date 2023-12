San Cataldo. Grandi soddisfazioni per gli Allievi dell’Associazione Amici del Cavallo 2 alla Festa del Cavaliere

SAN CATALDO. Grandi soddisfazioni per l’associazione Amici del Cavalo 2. Si è svolta la festa del cavaliere 2023 targata Sef Italia Sicilia e nell’occasione sono stati premiati alcuni allievi dell’associazione nelle varie categorie disputate. Per il campionato Italiano EDA l’atleta speciale Luca.

A Giampaolo è stato consegnato il premio di campione regionale nella Categoria gimkana di precisione e A1,a Dorotea campione regionale della categoria A2 e secondo posto assoluto della categoria B,quinto posto assoluto della categoria Gimkana A2 per Lisa, terzo posto assoluto per Sebastiano Scollo nella categoria E80 di dressage.

Per le categorie di salto quinto posto assoluto per Giampaolo sia nella categoria 30 che 40 cm, nella categoria 60 cm terzo posto assoluto per Marika, quarto posto assoluto per Sebastiano nella categoria 70 cm, nella cat. 80 cm quarto posto assoluto per Miriana Barone e quarto posto assoluto della categoria 100 cm per Sharon Averna. “Complimenti ai nostri cavalieri – ha concluso l’associazione Amici del Cavallo 2 – questo è il riconoscimento di impegno e sacrifici di un anno pieno di soddisfazioni equestri”.