San Cataldo. Gran bella interpretazione per le “Piccole Voci Ecclesia Mater” e “SiMiLaRe Voices” a Delia

SAN CATALDO. Primo concerto a Delia e grande successo per le Piccole voci Ecclesia Mater e del gruppo vocale SiMiLaRe Voices dell’Associazione Corale “Ecclesia Mater” – San Cataldo nella Chiesa Sant’Antonio Abate di Delia, per i festeggiamenti per l’Immacolata Concezione.

Le piccole voci sancataldesi se la sono cavata come meglio non avrebbero potuto dimostrando bravura interpretativa e talento. La corale è stata accompagnata dai musicisti, Miriana di Pasquale al pianoforte, Jonathan Salerno alla chitarra ed Emanuel Di Marco alle percussioni.

Davvero notevoli le performances delle voci bianche, le “Piccole Voci Ecclesia Mater” curato da Monica Battaglia e Carola Giambra, che sono riusciti a trasmettere un messaggio di speranza e di amore. Notevole, infine, la direzione di Monica Battaglia.