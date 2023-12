Rally, ottimo secondo posto di classe per l’equipaggio nisseno Nicoletti-Castelli alla Ronde di Sperlonga

Si è da poche ore conclusa la 15ma edizione della “Ronde di Sperlonga, classico appuntamento rallistico natalizio sulla “Riviera di Ulisse” in provincia di Latina. La prova della Magliana, ripetuta pe quattro passaggi, ha visto come protagonista l’equipaggio nisseno Nicoletti-Castelli.

Dopo l’esordio del giovane driver nisseno Marco Nicoletti con alle note Michele Castelli, allo scorso Rally di Taormina e dopo aver dimostrato sulle prove della perla del Tirreno tutto il suo indiscutibile talento, l’equipaggio di Caltanissetta si è cimentato sui quasi 10 km della famosa PS “Magliana”. Ottimi i tempi di Nicoletti che alla sua seconda esperienza rallistica , sembra aver trovato il filing giusto con la sua Renault Clio RS Line. I

l cronometro ha decretato 3 secondi posti nelle prime tre prove ed il miglior tempo in classe RC5N/Rally5 nell’ultimo passaggio. Nella prima prova un “lungo” è costato circa 7 secondi all’equipaggio nisseno, secondi persi che probabilmente hanno inficiato la vittoria finale nella classe. dopo le 4 ps Nicoletti e Castelli hanno conseguito il secondo posto a soli quasi 5 secondi dal Campione italiano in carica Casella navigato da Pino.

Ottima conclusione di stagione per il giovane pilota nisseno Marco Nicoletti, già Campione Italiano Salita con la sua N2. I tempi ottenuti nei due Rally ai quali ha partecipato in queste ultime settimane del 2023, fanno presagire che il forte driver nisseno ha le qualità per ben figurare e soprattutto confermarsi per la stagione 2024 sia in salita che nei Rally