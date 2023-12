Presentato a Serradifalco il nuovo Centro Cicli Fina con testimonial d’eccezione Davide Ballan, Dalia Muccioli, Laura Macrì e Mark Jansen

SERRADIFALCO. E’ stato inaugurato il nuovo centro sportivo Cicli Fina nell’area artigianale di contrada Banduto. Un grande evento che è stato presentato dal giornalista Carmelo Locurto e che ha visto l’ex campione del mondo di ciclismo ed ex tecnico della Nazionale maschile e femminile di ciclismo Rosario Fina fare gli onori di casa all’interno di una struttura tra le più avanzate nel settore delle due ruote.

Il vescovo Migliore benedice la strtttura

A fare da testimonial all’evento è stato il brand della Bmc, uno dei marchi più affermati del settore a livello nazionale ed internazionale. Presenti all’evento l’ex campione del mondo di ciclismo su strada Alessandro Ballan, ma anche l’ex campionessa italiana di ciclismo Dalia Muccioli. Con loro anche Orso Francardo, responsabile commerciale Italia per la BMC, da anni Sales manager della stessa BMC, tra i manager delle due ruote più apprezzati del panorama nazionale ed internazionale.

Il sindaco Leonardo Burgio e Rosario Fina

Presenti all’evento anche una madrina e un padrino d’eccezione: la soprano Laura Macrì, reduce dai grandissimi successi internazionali, e il compagno Mark Jansen, chitarrista e compositore olandese, frontman degli Epica, ma anche leader e fondatore dei MaYaN. Presenti anche il sindaco Leonardo Burgio, il presidente del consiglio Daniele Territo, l’assessore Rosario Ristagno, il vescovo emerito di Coxim mons. Antonino Migliore, il maresciallo dei Carabinieri Tommaso Vozza, Luigi Spitali già presidente della Libertas, componenti del consiglio di amministrazione di Banca Intesa e Banca Sicana, oltre ai tecnici che hanno contribuito alla realizzazione progettuale della nuova struttura come l’ing. Salvatore Vancheri.

Carmelo Locurto, presentando l’evento, ha sottolineato come il nuovo progetto Cicli Fina nasce come esigenza di stare al passo con i tempi, ma anche per innovare in un settore come quello ciclistico nel quale la tecnologia e i servizi sono in costante e rapida evoluzione. Cicli Fina non è solo punto vendita ma anche servizi.

Un ambiente avveniristico i cui spazi, articolati attraverso un sapiente percorso che unisce marketing e servizi, intendono offrire al cliente non solo aree espositive per la vendita e acquisto, ma anche servizi in grado di soddisfare ogni sua esigenza. Un ambiente che, nella sua funzionalità, intende operare una piccola rivoluzione Copernicana: non più partire da Serradifalco per recarsi al Nord per vendere i prodotti, ma fare in modo che fornitori, aziende e negozianti siano portati a Serradifalco in un ambiente in grado di soddisfarne le molteplici quanto mutevoli esigenze di mercato.

Rosario Fina, emozionato, dopo aver ringraziato la compagna Cristiana Massarenti, ha voluto altresì lodare la presenza di quanti hanno inteso onorarne un progetto che intende essere avveniristico e al passo con un settore in continua trasformazione. Un progetto che nasce come esigenza di stare al passo con i tempi, ma anche per innovare in un settore come quello ciclistico nel quale la tecnologia e i servizi sono in costante e rapida evoluzione.

Rosario Fina

Cicli Fina non sarà solo punto vendita ma anche servizi. Un ambiente avveniristico i cui spazi, articolati attraverso un sapiente percorso che unisce marketing e servizi, intendono offrire al cliente non solo aree espositive per la vendita e acquisto. Tra i servizi offerto sono previste Consulenza per il terzo settore, vendita e noleggio bici, Personal trainer, test di valutazione bio meccanici. Di grande impatto lo show Room, ancora Work in progress, con area espositiva ambiente avveniristico con aziende espositrici, ma anche con spazi vendita, area giochi che sarà realizzato al secondo piano della mastodontica struttura.

Tanto pubblico presente all’inaugurazione

A tagliare il nastro, sostenuto dal figlio Rosario, è stato suo padre, l’88enne Giuseppe Fina, personaggio molto noto nel mondo del ciclismo italiano e da sempre mentore del figlio che ha seguito fin da quando correva le gare giovanili a Serradifalco.

Da sinistra Orso Francardo, Dalia Muccioli, Rosario Fina e Alessandro Ballan

E’ stata poi presentata la struttura a coloro che hanno partecipato. La Cicli Fina s.r.l. ha sede in Sicilia e si occupa sin dal 1994 della distribuzione di biciclette da strada e mountain bike delle migliori marche, accessori per il ciclismo e tutto il necessario per l’abbigliamento sportivo.

Rosario Fina e Alessandro Ballan

Dal gennaio 2005, il fondatore Rosario Fina, dopo una lunga attività agonistica come atleta e come manager nel ciclismo nazionale, si è dedicato completamente all’area commerciale della società. La Cicli Fina s.r.l. si avvale di una struttura logistica che si sviluppa su circa 800 mq. di magazzino gestito secondo una logica di disponibilità in tempo reale dei prodotti.

Rosario Fina

Dispone di una struttura commerciale composta da personale altamente qualificato al servizio del cliente-rivenditore per rispondere con competenza, professionalità e cortesia ad ogni esigenza, sia di carattere tecnico che di carattere commerciale ed amministrativo. Ha uno staff di grande capacità ed esperienza nel settore del ciclismo. Si avvale di agenti di zona che forniscono il supporto a livello nazionale.