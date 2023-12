Precipita mentre pulisce grondaia, 68enne morto nell’Agrigentino = (AGI) – Agrigento, 12 dic.- Tragedia a Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino. Un uomo di 68 anni. Gioacchino Alotto, e’ morto dopo essere caduto dal tetto del secondo piano della palazzina di via Europa dove stava eseguendo alcuni lavori nella grondaia della sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno accertato il decesso dell’uomo. “Siamo sgomenti, manifesto – ha detto il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino – la mia solidarieta’, quella dell’amministrazione e di tutta la citta’, alla famiglia per questa drammatica perdita. Siamo addolorati, alla famiglia tutta la nostra vicinanza e un appello voglio lanciare ai concittadini: state sempre attenti anche nello svolgere i piccoli, semplici, lavori casalinghi che possono trasformarsi appunto in tragedie”.