Podismo: Marathon Caltanissetta “corre” tra le bellezze d’Italia

Domenica scorsa è stata una giornata di trionfi e imprese epiche per la Marathon Caltanissetta, con i suoi atleti che hanno spiccato in tre gare podistiche simultanee, dimostrando una resistenza straordinaria e portando a casa risultati da incorniciare.

A Ribera, la Half Marathon Arancia di Ribera D.O.P. ha visto brillare Domenica Cannistraci e Luigi Trentuno, protagonisti della sfida che ha concluso il prestigioso Grand Prix di mezze maratone della Sicilia. Con tempi di arrivo impressionanti, Luigi ha tagliato il traguardo in 01h41’49”, posizionandosi quarto nella sua categoria SM65. Mentre Domenica ha mostrato la sua tenacia chiudendo in 02h00’23”, in un percorso davvero difficile e poco entusiasmante.

Il palcoscenico successivo ha portato Maria Riggi, istruttrice di fitness di lunga data, alla sua prima maratona nella suggestiva cornice della 23ª Maratona di Pisa; podista da qualche anno, Maria ha voluto schiacciare l’acceleratore portandosi oltre 21,097 Km. La sua epica sfida di 42,194 Km è stata coronata da mesi di intensi allenamenti, una dieta rigorosa e una dose generosa di determinazione, supportata dagli incoraggiamenti affettuosi dei compagni di squadra. Maria ha attraversato il suggestivo Parco Naturale di San Rossore, percorrendo un itinerario che ha mescolato arte, storia e natura, concludendo la gara sotto la maestosa Torre Pendente in 04h14’14”. All’arrivo era evidente la grande emozione che è esplosa in una palese e sconfinata commozione, immortalata da un’emblematica fotografia.











Nel cuore di Ficuzza, frazione di Corleone, il Trail della Ficuzza PA ha visto altri atleti della Marathon CL affrontare un percorso accidentato di 23 Km. Giuseppe Fasciana, Mattia Falzone, Marco Timpanelli e Fabiano Di Mino hanno completato la gara in 03h50’03”, mentre Francesca Guarneri ha attraversato il traguardo in 03h52’03”, mostrando una determinazione e una resistenza ammirevoli.

Una domenica di glorie podistiche che ha confermato la forza e la determinazione della Marathon Caltanissetta, ispirando la comunità e stabilendo nuovi traguardi per gli atleti, che portano con orgoglio i colori di questa squadra straordinaria.