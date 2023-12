Ok in Commissione Bilancio a royalties per Butera, Gela e Licata. L’on. Mancuso: “Impegno mantenuto dal presidente Schifani e dal Governo regionale”

Arrivano ottime notizie per i Comuni di Gela, Butera e Licata dalla Regione. In commissione Bilancio, infatti, come comunicato da parte dell’on. Michele Mancuso, componente della stessa commissione regionale Bilancio, è stato approvato l’articolo 25 della Finanziaria regionale che riguarda il riconoscimento ai tre Comuni delle royalties dovute dalle compagnie petrolifere.

Un primo via libera importante al quale, nei prossimi giorni, dovrà seguire l’approvazione definitiva del provvedimento in aula. Ovviamente grande quanto legittima la soddisfazione dell’on. Michele Mancuso: “Non posso che plaudere al presidente Schifani e al Governo regionale per aver approvato un provvedimento che rappresenta un impegno mantenuto; certamente un segnale di vicinanza delle istituzioni politiche a comunità e territori che hanno dovuto patire disagi non indifferenti in termini di salute”.

L’on. Mancuso, alla luce di questa approvazione in sede di commissione Bilancio, ha auspicato che anche in aula il provvedimento possa trovare una convergenza comune a tutela dei territori interessati da questo articolo contenuto nella Finanziaria regionale.