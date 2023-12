Mussomeli, “ ‘u lamìantu “ dell’Arciconfraternita nelle sale universitarie di Enna con tesi dell’alunna Francesca Antinoro con 110 e lode

MUSSOMELI – L’impegno scolastico e l’amore allo studio continua a premiare Francesca Antinoro, fresca di laurea, esattamente il 23 novembre presso l’università Kore di Enna, Facoltà di Lettere Classiche con il massimo dei voti, con una tesi che coniuga la passione per gli studi classici e l’amore per il suo paese “L’ORALITA’ PRIMARIA: I CANTORI ORALI DA OMERO AI CANTASTORIE DI SICILIA “. Le relatrice è stata la professoressa Sonia Macrì. Da sottolineare che la giovane universitariaprende il diploma presso il Liceo classico di Mussomeli esattamente tre anni fa con il massimo dei voti. La scelta dell’argomento non è casuale ma è fortemente legata alle esperienze formative svolte da Francesca quando era studentessa del Liceo di Mussomeli , nell’ambito delle attività di valorizzazione del Territorio e delle tradizioni popolari che il “Virgilio” svolge da sempre. Da evidenziare il significativo lavoro della dottoressa Antinoro che è incentrato sul fenomeno dell’oralità con riferimento alla Grecia di età arcaica e ai poemi omerici e poi procede, in un’ottima comparativa, presentando la tradizione orale siciliana e, in particolare, quella di Mussomeli. Un interessante lavoro di approfondimento che, soprattutto nel terzo capitolo, concentra la sua attenzione sul valore paideuticodella tradizione aurale popolare , con riferimento soprattutto ai Lamenti della Settimana Santa di Mussomeli . Il lavoro ha inteso individuare il significativo filo che lega il passato e il presente, con l’impegno della neo laureata, nel suo futuro ruolo di educatrice, di non dimenticare mai quanto sia essenziale non fare spezzare, attraverso la consapevolezza e l’impegno delle nuove generazioni, il legame tra passato e presente. Alla dottoressa Francesca Antinoro, attraverso i social, sono arrivate, con i buoni auspici di una felice carriera, le congratulazioni dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento alla Madrice, a cui appartiene ‘u lamiantu menzionato nella tesi