Mussomeli, Palazzo Sgadari incontro donazione di sangue intero e plasma (domani ore 18)

MUSSOMELI – Organizzato dalla Fratres di Mussomeli in collaborazione con l’ASP di Caltanissetta, si terrà domani pomeriggio nella sala delle conferenze, alle ore 18, l’incontro sulla donazione di sangue intero e plasma. Modererà l’incontro il consulente medico Fratres di Mussomeli Salvina Mingoia. Dopo i saluti istituzionali del presidente Fratres dott. Vincenzo Sorce, dell’assistente spirituale Fratres don Pierenzo Costanzo, del Presidente territoriale Fratres Caltanissetta Calogero Genco, del Presidente regionale Fratres Liliana Di Pasquale, del sindaco di Mussomeli on. Giuseppe Catania, del presidente dell’Ordine dei Medici Giovanni d’Ippolito, del presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche Maria La Greca, della segretaria generale della CGIL dottoressa Rosanna Moncada, del rappresentante sindacale UIL di Mussomeli Giuseppe Butticè, del rappresentante sindacale CISL Caltanissetta Salvatore Macaluso, si alterneranno i relatori il dott. Nunzio Marletta, direttore del Centro Trasfusionale di Caltanissetta, su “L’Importanza della donazione di sangue Intero e Plasma”; il dott. Benedetto Trobia direttore facente funzioni Distretto Ospedaliero Area Nord sulla “donazione di sangue e Plasma nel contesto dell’ASP di Caltanissetta”; la dott.ssa Grazia Colletto Direttore Sanitario del distretto Sanitario di Mussomeli sulla “Donazione in una comunità solidale : non solo “Vita” ma anche prevenzione Il ruolo degli operatori sanitari”.