Mussomeli, inaugurati nuovi laboratori birrificio e oleificio all’Agrario e Alberghiero del “Virgilio”. Partecipazione e successo.

MUSSOMELI – Nella giornata del 15 dicembre 2023 si è svolta l’inaugurazione dei nuovi laboratori BIRRIFICIO e OLEIFICIO e degli ambienti innovativi ENOGASTRONOMICI degli indirizzi Agrario e Alberghiero I.I.S.S. “Virgilio” di Mussomeli. I laboratori sono il risultato dell’adesione al progetto PON “Realizzazione laboratori “green”, sostenibili e innovativi”; l’intento è quello di promuovere la realizzazione di una serie di interventi volti ad integrare e rinnovare le macchine e le attrezzature presenti nelle sedi a indirizzo alberghiero e agrario attraverso l’acquisto di strumentazione e attrezzature green, sostenibili e digitali. Gli obiettivi progettuali mirano allo sviluppo dell’agricoltura 4.0 per l’applicazione di tecnologie all’avanguardia nel settore agroalimentare e allo sviluppo delle conoscenze delle professioni digitali del futuro, permettendo agli alunni di acquisire delle competenze spendibili nel mondo del lavoro in settori innovativi e sostenibili. Tutto questo si muove con uno sguardo attento all’alimentazione sostenibile attraverso la valorizzazione e modernizzazione delle produzioni tipiche locali e di nicchia e alle tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale per la produzione di prodotti salubri e naturali. Presenti all’evento il sindaco di Mussomeli, onorevole Giuseppe Catania, che in un intervento ha rimarcato l’importanza di una interazione continua tra scuola e territorio in una proiezione che guarda al futuro valorizzando il presente; l’assessore alle politiche sociali, Daniele Frangiamore, e l’assessore all’agricoltura, Michele Spoto. Presenti anche alcuni sindaci dei paesi limitrofi: il sindaco di Milena, Claudio Cipolla e il sindaco di San Giovanni Gemini, Dino Zimbardo. Tra gli ospiti i rappresentanti delle forze dell’ordine, il Capitano dell’arma dei carabinieri, Giuseppe Tomaselli, e il luogotenente della Guardia di Finanza, Salvatore Imbesi. Hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa anche alunni e genitori delle scuole medie del Vallone, apprezzando la realtà dinamica e accogliente degli indirizzi. A benedire i locali l’arciprete, padre Achille Lomanto, che, rivolgendosi ai ragazzi, ha invitato le nuove generazioni ad affrontare il futuro non come operai passivi, ma come operatori. A ricevere gli ospiti i docenti degli istituti agrario ed alberghiero e il dirigente dell’istituto Virgilio, dottor Vincenzo Maggio, che, nel discorso inaugurale, ha sottolineato il valore di una crescita e di un miglioramento continuo degli indirizzi con lo scopo di favorire l’acquisizione di competenze volte a garantire il successo formativo e l’orientamento permanente. Ha ancora specificato il dirigente che i laboratori rappresentano un punto di riferimento per la realtà circostante nell’ottica di un’azione sinergica tra scuola, territorio e mondo del lavoro. L’evento ha previsto la visita dei nuovi locali con dei percorsi esplicativi e di degustazione curati in maniera encomiabile dagli alunni al fine di far conoscere le potenzialità che offrono le nuove attrezzature. Il tour si è concluso con un aperitivo di benvenuto realizzato dagli stessi studenti con prodotti a Kilometro 0.