Mussomeli, Amministrazione comunale e Pro Loco in conferenza stampa presentazione programma 7^ Sagra della “Guastedda”

MUSSOMELI – Conferenza stampa, presso la sede della Pro Loco, ieri pomeriggio venerdi 1 dicembre, a cui hanno partecipato il sindaco on. Giuseppe Catania, l’assessore al Turismo Seby Lo Conte e il presidente della Pro Loco Zina Falzone, assente per impegni istituzionali l’Assessore all’Agricoltura Michele Spoto. Presente la stampa con Roberto Mistretta (La Sicilia), Emilia di Piazza (Castello Incantato) e Carmelo Barba (Il Fatto Nisseno). Una conferenza stampa di presentazione del programma in occasione della Sagra della Guasteddra con mercatini di Natale che si svolgerà in Piazza della Repubblica, giunta alla sua 7^ edizione. Questo il programma delle due giornate del 7 e 8 dicembre, coincidenti con la festa dell’Immacolata. Il giovedì 7, alle ore 16, nel Palazzo Sgadari Convegno e Workshop “La Guasteddra di Mussomeli tra passato e presente”; Alle ore 18,30 Apertura Stand espositivi, Presepe con animali da fattoria, e casa di Babo Natale; spettacoli da circo, Arte di strada e zampognari di Marineo. Degustazione Guastedde e bevanda calda. Alle ore 20,30, inaugurazione Sagra e accensione del maestoso albero di Natale; Venerdì 8: alle ore 9 Raduno macchine storiche a cura del Club “Tre Torri” Dalle ore 10, alle ore 13: Stand espositivi, presepe e casa di Babbo Natale; Degustazione guasteddre e bevanda calda. Laboratori per bambini con Artisti circensi. Gruppo Folk – Quartet folk. Alle ore 18,30: Stand espositivi, presepe e casa di Babbo Natale. Degustazione guasteddre e bevanda calda. Spettacoli da Circo, Arte di strada, Gruppo Folk – Quartet Folk