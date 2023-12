Mussomeli, alla “Trasfigurazione” musical “Notte di Natale 2023” Applausi e numeroso pubblico

Anche quest’anno, nella Parrocchia della Trasfigurazione in santa Teresa al Castello di Mussomeli, guidata dal parroco don Vincenzo Giovino, in occasione delle festività natalizie, è stato posto in essere il Musical “Notte di Natale 2023” – ispirato al presepe di Greccio, ricorrendo proprio quest’anno l’ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe, realizzato, appunto , a Greccio nel 1223. Cosi la rievocazione Storica del Primo Presepio del Mondo, Anno 1223 – “Quindici giorni prima di Natale, Francesco chiamò un uomo del posto, di nome Giovanni, e lo pregò di aiutarlo nell’attuare un desiderio: «Vorrei rappresentare il Bambino nato a Betlemme, e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello». Una rappresentazione che, con i suoi bravissimi giovani attori, musiche e coreografie, ha richiamato un religioso silenzio fra il pubblico presente che con un prolungato applauso ha manifestato il suo alto gradimento. Intanto Questo Musical sarà riproposto stasera a Serradifalco ed il prossimo 3 gennaio a Santo Stefano Quisquina