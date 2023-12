Mussomeli, “7^ edizione “SAGRA DELLA GUASTEDDRA: In arrivo riconoscimento del “marchio di qualità “

MUSSOMELI – Anche se le giornate sono state dominate dalla bassa temperatura, c’è stato il calore dell’impegno e dell’entusiasmo nel portare avanti l’iniziativa della “Sagra della Guasteddra”, in occasione della ricorrenza dell’Immacolata, giunta alla sua 7.ma edizione, dove i volontari della Pro Loco e l’amministrazione comunale e i diversi collaboratori, sono stati in prima linea, come del resto, anche negli anni meno recenti, in cui la promozione del territorio era ed è la ragion d’essere dell’ Associazione turistica: unione d’intenti, programmazione, operosità e concretezza. La due giorni del 2023 ha registrato anche lo svolgimento del Convegno su “LA GUASTEDDRA DI MUSSOMELI: tra passato e presente”, con lo stimato docente in pensione prof. Enzo Giardina, cultore di storia locale, con l’appassionata di cultura locale ins. Maria Tania Cocuzza e con Francesco Lo Manto, rappresentante del molino Lo Manto. Ci sono stati gli interventi seguiti da un pubblico attento che non ha risparmiato applausi e compiacimento per tutti gli intervenuti. C’era stato preliminarmente il saluto di benvenuto della moderatrice dell’incontro Cinzia Frangiamore, socia – volontaria della Pro Loco, a cui sono seguiti i saluti istituzionali del sindaco Catania, degli assessori Seby Lo Conte e Michele Spoto e quelli della Presidente della Pro Loco di Mussomeli Zina Falzone. Presenti anche gli Ispettori della commissione per la valutazione Sagra di Qualità: il Veneto Rino Furlan ed il messinese Saverio Palato, accompagnati dal Presidente Provinciale Unpli Caltanissetta Loreto Ognibene. L’intero svolgimento del convegno è visibile: https://youtu.be/- pOO1QXdoH4?si=8pcH0WB5aD0TsM4u In serata, poi, in Piazza della Repubblica, Alla presenza dell’Amministrazione Comunale (sindaco, assessori e presidente del Consiglio, i rappresentanti dell’UNPLI e del frate Padre Valdecir per un momento religioso, c’è stata l’accensione dell’Albero di Natale, approntato nei giorni precedenti dagli infaticabili Pino Ricotta e Sebì Lo Conte, “operai stabili” degli eventi mussomelesi e da tanti altri collaboratori, uno per tutti Giuseppe Lo Muzzo, il cui elenco è veramente lungo, tutti impegnati per la riuscita dell’evento. Per non parlare poi della degustazione della “Guasteddra”, dove si è stata riscontrata un’organizzazione efficiente con un ambiente adeguatamente preparato, da dove gli odori e i profumi delle guasteddre hanno invitato le persone all’assaggio. Insomma, tutti indaffarati, sorridenti e compiaciuti. Ed in questa cornice festaiola, non solo le persone anziane, ma giovani ed anche i bambini, noncuranti del freddo, hanno potuto godersi il piacevole intrattenimento serale programmato. Sotto l’albero di Natale, ben visibili ed operativi sono stati gli allievi musici dell’Istituto scolastico “Leonardo da Vinci” che coi loro clarinetti, sassofoni, trombe e chitarre, guidati dai loro docenti Professori Vincenzo Barcellona, Benedetto Licata e Giuseppe Carapezza, hanno intrattenuto il pubblico presente con le loro melodiose nenie natalizie. Ci sono stati anche i Musici Di Marineo e i bravissimi interpreti del circoopificio di Palermo. Da sottolineare che Piazza della Repubblica era circondata da stand espositivi dei Mercatini di Natale dove i visitatori hanno potuto ammirare i prodotti e portare a casa ciò di cui erano interessati e sprovvisti. Una serata in pieno clima natalizio, che è proseguito il giorno successivo con la mattinata impegnata nell’esposizione ed ammirazione delle numerose macchine d’epoca che hanno fatto radunare curiosi ed appassionati del settore. Evidentemente la Casa di Babbo Natale, il pony e la carrozzina di Babbo Natale erano la calamita dei bambini, ma anche dei genitori, per immortalarsi nella foto. Evidentemente siamo all’inizio. E’ superfluo aggiungere che tutte le iniziative hanno volti, braccia, impegno e fatica. Ognuno ha fatto la sua parte e tutti insieme hanno scritto pagine di vita quotidiana.