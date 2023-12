Incidente stradale tra 80enni: la vittima in monopattino travolta dall’auto di un suo coetaneo

Un curioso incidente stradale è avvenuto qualche giorno fa ad Arezzo tra un’automobile e un monopattino. E a stupire non è la dinamica dell’incidente o i mezzi coinvolti bensì l’età delle due persone coinvolte.

Un ottantenne, in giro in città con la sua auto, ha involontariamente investito una persona, anch’essa ottantenne che procedeva con il suo monopattino e stava attraversando la strada procedendo sulle strisce pedonali.

L’uomo è stato portato al pronto soccorso per gli accertamenti sanitari nel frattempo le forze dell’ordine intervenute hanno verificato la dinamica dei fatti e raccolto i rilievi per stabilire la dinamica dei fatti.

Secondo le prime ricostruzioni per i due ottantenni potrebbe esserci un concorso di colpa tra chi non si è correttamente fermato per dare la precedenza a chi si trovava nelle strisce pedonali e chi, invece, pare non sia sceso dal monopattino prima di attraversare.