Il Licata batte la Nissa 0-1 in allenamento congiunto al “Tomaselli”: la decide Rotulo

Si è concluso con il successo di misura del Licata (0-1) l’allenamento congiunto contro i biancoscudati svoltosi, questa mattina, allo stadio “Marco Tomaselli”. L’incontro s’è disputato a porte chiuse.

Si è trattato dell’ultimo test del 2023 per entrambe le formazioni prima della breve pausa di Capodanno. Una partita, sostanzialmente equilibrata, tra due squadre che hanno prodotto un bel gioco anche se non ci sono state occasioni clamorose da entrambe le parti. Mister Nicolò Terranova, malgrado la sconfitta, può tuttavia ritenersi soddisfatto. La squadra biancoscudata ha dimostrato di attraversare un buono stato di forma, nonostante i carichi di lavoro in vista della ripresa del campionato prevista per il 7 gennaio sul campo dell’Oratorio San Ciro e Giorgio Marineo.

La rete del successo licatese al 26’ del secondo tempo, con Rotulo lesto a concludere da fuori dopo una veloce ripartenza dei suoi compagni. Nel finale di gara, la consueta girandola di cambi con i biancoscudati che si sono proiettati in avanti alla ricerca di un pareggio che avrebbero ampiamente meritato. Adesso, lo stop per festeggiare in famiglia, ma i biancoscudati torneranno ad allenarsi al Tomaselli già martedì pomeriggio, per preparare nel migliore dei modi la trasferta di Marineo.