Il cordoglio della Delegazione ACI Sport Sicilia per la morte di Cristian La Ferla: “Abbiamo apprezzato la passione e l’attaccamento ai valori sporti”

Il Delegato/Fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo e l’intera Delegazione Regionale esprimono cordoglio per la scomparsa di Cristian La Ferla.

Appassionato e da sempre vicino alle corse, Cristian La Ferla è stato anche pilota, non ha mai perso occasione per praticare lo sport che tanto ha amato.

Per il 49enne originario di Caltanissetta, ma residente a Montesilvano in provincia di Pescara è stato fatale un incidente stradale in moto accaduto nel pomeriggio di domenica 17 dicembre.

Settimo e l’intera Delegazione sono vicini ai familiari ed in particolare al fratello Delfino La Ferla, componente dello staff della Delegazione ACI Sport Sicilia e noto imprenditore, oltre che titolare di DLF Academy, realtà protagonista nei rally italiani.

-“Un dolore che arriva con improvvisa violenza e travolge quanti lo hanno conosciuto – sottolinea Settimo – abbiamo apprezzato la passione e l’attaccamento ai valori sportivi di Cristian. La nostra vicinanza ai familiari ed in particolare all’amico Delfino”-.