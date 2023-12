Grandi risultati ad Alì Terme per gli atleti nisseni della Pittbull Gym

Grandi risultati nell’ultima domenica per gli atleti nisseni della pittbul Gym di Caltanissetta della palestra star Gym. La palestra nissena capitanata da Angelo Palermo ha conquistato diversi risultati di valore assoluto nell’ evento fight and fift che s’è svolto ad Alì Terme in provincia di Messina.

In particolare Angelo Palermo ha conquistato la cintura del titolo regionale classe A professionisti vincendo un match davvero difficile. Marco Palermo ha vinto anche lui ai punti un match di tutto rispetto con un avversario anche lui tosto. Infine Gabriele Marchese ha vinto ai punti con verdetto unanime.