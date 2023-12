Figc Caltanissetta traccia un bilancio di fine anno: cresce il settore in tutta la provincia

La Delegazione Provinciale della Figc di Caltanissetta augura un sereno e felice natale a tutte le società ed i tesserati della provincia. Una Delegazione sempre molto attiva e a lavoro che si è ritrovata in questi giorni per un momento di condivisione e di festa, per le imminenti feste di Natale e di fine anno.

Promotore ed ideatore dell’iniziativa il Delegato Provinciale Giorgio Vitale, una festa alla quale oltre ai componenti della

Delegazione erano presenti le massime istituzioni del calcio regionale siciliano. Due nisseni doc come il Presidente del Comitato Regionale della Figc Sandro Morgana e il Presidente dell’Aia siciliana Michele Giordano. L’occasione è servita anche per un piccolo bilancio di fine anno. Molto soddisfatto Giorgio Vitale per la grande crescita del calcio in provincia di Caltanissetta, con una Terza Categoria ricca di squadre e di buona qualità e le tante squadre presenti nei campionati giovanili e di calcio a 5.

Un bilancio che è assolutamente positivo per Sandro Morgana, visto l’ottimo momento che sta vivendo il calcio siciliano. Parecchio soddisfatto anche Michele Giordano, per la crescita degli arbitri. La festa si è chiusa con il classico taglio della torta e gli auguri di un buono e sereno Natale.