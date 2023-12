Eccellenza. La Nissa prende il secondo portiere: dall’Ortona arriva Lorenzo Bozzi

La Nissa, dopo essersi assicurata le prestazioni dell’esterno basso Baio, ex Akragas, ha trovato l’accordo per portare in maglia biancoscudata un nuovo portiere. Si tratta di Lorenzo Bozzi, classe 2002, nativo di Bari.

Bozzi, nonostante la giovane età, ha già maturato esperienze importanti con Monopoli, Altamura, Teramo e L’Aquila ed ha giocato la prima parte della stagione nell’Ortona. Il giocatore s’è detto felice di aver trovato l’accordo con il ds Ernesto Russello e s’è detto certo che saprà dare un contributo alla causa biancoscudata nel girone di ritorno.