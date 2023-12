Eccellenza. Allenamento congiunto per la capolista Nissa il 22 dicembre alle 15 con il Casteltermini

Allenamento congiunto per la Nissa. La capolista del girone A di Eccellenza non si ferma e venerdì 22 dicembre al Tomaselli (ore 15) affronta in allenamento congiunto il Casteltermini.

Evidentemente il tecnico Nicolò Terranova, assieme al suo staff, non vuole che la sua squadra, per la pausa natalizia, possa in qualche modo abbassare il livello di tensione, concentrazione e condizione. Ecco perchè, dopo aver ripreso gli allenamenti, ha deciso per domani pomeriggio di proporre questo allenamento congiunto contro il Casteltermini, squadra agrigentina che “naviga” a metà classifica nel campionato di Promozione. (foto Nissa FC)