Eccellenza. Al “Tomaselli” Nissa a valanga nell’allenamento congiunto con il Casteltermini

Un nettissimo 10-1 finale nel test sotto forma di allenamento congiunto che la Nissa ha disputato con il Casteltermini, formazione agrigentina che milita nel campionato di Promozione.

Un risultato che ha confermato l’ottimo stato di forma di una Nissa nella quale ha fatto da mattatore Silvio Tripoli che ha messo a segno una quaterna di reti, tutte nel primo tempo, al 26’, 27’, 31’ e 35’.

In precedenza, a sbloccare il risultato era stato al 3’ Cosimo Pagano con una conclusione delle sue da fuori area. Doppietta, invece, per David Gueye in gol al 13’ e al 44’. Nella ripresa sono andati a segno Scribani, Contino e Semenzin.

Insomma, un buon test per i biancoscudati nel corso del quale il tecnico Nicolò Terranova (nella foto) ha tastato la condizione atletica di tutti i giocatori in rosa. Domani mattina, sabato 23 dicembre, ultima seduta di allenamento, poi il rompete le righe per il Natale. La squadra tornerà ad allenarsi al “Tomaselli” il prossimo 27 dicembre.