Delia. Non solo finanziamento di 700 mila euro per campo sportivo, ma anche 4 milioni di euro per lavori in due scuole cittadine

DELIA. Non solo il finanziamento del campo sportivo di cui è stata data notizia dal nostro Giornale, ma anche alcuni imminenti lavori in due scuole cittadine per 4 milioni di euro.

Non si sono esaurite all’annuncio dell’avvenuto finanziamento dei lavori di ristrutturazione per 700 mila euro del campo sportivo comunale “Carvello” le novità in termini di finanziamenti per il Comune di Delia. “Oltre al campo sportivo – aggiunge Bancheri – sono imminenti i lavori in due scuole, finanziati per un totale di quasi quattro milioni di euro, finalizzati a migliorare la sicurezza sismica.

Il successo dell’amministrazione di Delia è oggi un esempio di come un’efficace e oculata gestione comunale possa portare a significativi miglioramenti per la comunità, dimostrando l’importanza di un approccio proattivo e informato nell’intercettare e utilizzare i fondi pubblici.

Tutto ciò è stato possibile grazie ad un lavoro di squadra caratterizzato dalla coesione e dalla volontà di raggiungere risultati sempre più importanti e utili per la crescita del territorio”.

Secondo il sindaco: “Si tratta di un’amministrazione guidata da un sindaco sensibile verso i bisogni dei cittadini, che rappresenta un esempio emblematico di come una gestione pubblica, coesa e proattiva, possa tradursi in risultati tangibili e benefici per l’intera comunità, verso la quale Gianfilippo Bancheri ha dimostrato una capacità notevole di dare risposte e soluzioni concrete.

Attraverso una visione moderna e innovativa e l’abilità nel padroneggiare il complesso panorama dei finanziamenti, ha saputo guidare, con ineguagliabile capacità, il comune, verso un percorso di miglioramento continuo, agendo in anticipo sugli eventi, come nel caso dei fondi per la ristrutturazione del campo sportivo e le scuole.

Un successo che è non è solo il frutto della visione di un sindaco, ma anche dell’armonia e della collaborazione tra i vari membri dell’amministrazione. Un team amministrativo che condivide obiettivi e strategie, dismostrando di saper lavorare in modo efficiente e produttivo. Un approccio questo essenziale per navigare e gestire le complessità burocratiche e logistiche che caratterizzano i progetti finanziati con fondi pubblici.

Si tratta – conclude Gianfilippo Bancheri di investimenti per il futuro della nostra città. Dalla ristrutturazione del campo sportivo alla messa in sicurezza delle scuole, cerchiamo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di fornire servizi moderni e sicuri, mantenendo un dialogo aperto con la comunità, informando regolarmente i cittadini sui progressi dei vari progetti, creando un senso di fiducia e di partecipazione, rendendo i cittadini partecipi delle trasformazioni in atto nel luogo dove vivono”.