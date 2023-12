DELIA. In Aula Consiliare è stato riservato un saluto affettuoso al Luogotenente dei Carabinieri Luciano Ruggeri che dal 30 Dicembre prenderà servizio presso il Comune di Campobello di Licata.

“Da circa 25 anni – ha ricordato il sindaco Gianfilippo Bancheri – in servizio presso il nostro Comune, è riuscito a farsi apprezzare dai Cittadini per senso del dovere, spirito di abnegazione, umanità e buon senso, componenti queste che nella vita così come nell’ambito lavorativo “fanno la differenza”.