Consiglio comunale Mussomeli: trattati ed approvati gli 8 punti. Rinviato il ripiano disavanzo economico 2020.

MUSSOMELI – Riunione di Consiglio comunale, in seconda convocazione, ieri pomeriggio alle ore 19 presso Palazzo Sgadari con il seguente ordine del giorno: 1) Scelta degli scrutatori,2)Lettura ed approvazione sedute precedenti;3) Interrogazione a risposta scritta relativa al biglietto di ingresso al castello manfredonico nella giornata del 1° settembre 2023; 4) Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio relativo alla causa civile iscritta al n.,155/ 2009 R.G. di parziale accoglimento decreto ingiuntivo n.502/18 emesso dal Tribunale ordinario di Caltanissetta a favore della Banca Farmafactoring S.P.A. Riconoscimento debiti fuori bilancio; 5) Ratifica della deliberazione di giunta comunale variazione di bilancio n.96 dell’11 sett. 2023: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 , adottata in via d’urgenza, ai sensi dell0art.42 comma 4 e dell’art.175 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 per l’iscrizione di risorse assegnate al Comune di Mussomeli nell’ambito del PNRR a finanziamento di correlati finanziamenti di spesa, ex art.15 c. 4bis D.L. n.77/2021 e s.m.i.; 6) Conferma tariffe Asilo Nido anno 2023. 7) Approvazione schema di convenzione gestione associata servizio asilo nido comunale triennio 2023/2026; 8) Art 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175 recante razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. Ricognizione degli organismi partecipati dell’Ente alla data del 31 dicembre 2022. Trattati ed approvati, all’unanimità, i primi 8 punti all’o.d.g. mentre è stato rinviato il previsto ultimo punto riguardante il ripiano disavanzo economico 2020; Ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’articolo 243 bis, comma 1, del D. Lgs 18 agosto 2000 n.267. 8IL VIDEO)