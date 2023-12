Caltanissetta, venerdì con “Equo Christmas” una serata con Benachin e Karaoke

Nuovo appuntamento da Equo cream aut cafè prima del Natale: il 22 dicembre all’insegna del buon cibo e della musica

Ultimo appuntamento prima del Natale da Equo cream aut cafè con Equo Christmas 2023. Il pomeriggio del 22 dicembre, a partire dalle ore 18, sarà dedicato all’arte culinaria: i ragazzi di “Casa Nostra” (centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati), progetto della cooperativa sociale Etnos, delizieranno i presenti con un piatto tipico del Gambia.

Il “Benachin” sarà il protagonista assoluto. Un piatto a base di riso, verdure e carne; noto anche come Riso Jollof, è un piatto tradizionale del Gambia. Si tratta di uno stufato di carne o pesce con verdure in salsa di pomodoro servito con riso. La cucina gambiana si basa su alimenti derivanti dalle coltivazioni locali e risulta essere molto variegata.

A seguire il karaoke di Natale, un momento dedicato alla musica per grandi e piccini che vorranno cantare i loro brani musicali preferiti.

Equo Christmas, realizzato grazie alla collaborazione con il Sistema di accoglienza e integrazione (Sai) del Ministero dell’Interno, gestiti per il capoluogo nisseno dalla cooperativa sociale Etnos e per la provincia dal Libero consorzio di Caltanissetta, vedrà ancora un programma ricco di sorprese che spazieranno dalla musica alla cucina passando per l’intrattenimento per i bambini e arrivando a un momento dedicato alla moda dal 29 dicembre al 6 gennaio 2024 per salutare insieme l’arrivo del nuovo anno.

Intanto, l’appuntamento è in via Rosso di San Secondo nr. 122 il prossimo venerdì, a partire dalle ore 18, da Equo cream aut cafè con musica e buon cibo.