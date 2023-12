Caltanissetta, studenti al freddo. Bruzzaniti: “situazione inaccettabile, la Giunta tuteli i nostri figli”

Il presidente della Commissione Consiliare Gianluca Bruzzaniti, dopo essere stato contattato da genitori, alunni e docenti, ha effettuato dei sopralluoghi negli istituti scolastici nisseni per verificare lo stato di funzionamento degli impianti di riscaldamento.

Un monitoraggio che ha esteso a diversi istituti, compresi quelli di scuola media superiore che sono di competenza del Libero Consorzio, a differenza di scuole dell’infanzia, primarie e medie inferiori che competono al Comune di Caltanissetta.

“Ho dovuto costatare con amarezza che persiste una situazione di completo abbandono e disinteresse nei confronti dei tantissimi bambini e ragazzi che, ad oggi 12 dicembre si trovano costretti a svolgere l’attività scolastica senza riscaldamenti, in quanto il comune non si é attivato per tempo e comunque non riesce a garantire la corretta manutenzione e funzionalità degli impianti di riscaldamento.

Sembra assurdo che a fine 2023 si debbano ancora rilevare situazioni del genere, figlie di pessima organizzazione amministrativa, in quanto sindaco ed assessori, pur conoscendo la situazione attuale ed il pregresso, sistematicamente tardano negli interventi utili a garantire la salute dei nostri figli”.

Oltre alla denuncia pubblica il consigliere comunale, in qualità di presidente della commissione scuola, dichiara di aver provveduto a contattare personalmente l’assessore al ramo, il quale ha dichiarato di “essere al corrente della vicenda e di essersi già attivato per risolverla anche se le problematiche sono continue e numerose”.

“Mi auguro – conclude il consigliere – l’immediata risoluzione di tali problematiche e non escludo di valutare di intraprendere azioni politiche e giuridiche qualora tale problematica non sia risolta entro brevissimo tempo”.