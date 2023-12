Caltanissetta, l’assessore Garozzo “molla” la giunta Gambino. Le sue dimissioni con una pec

Sotto l’albero di Natale di Palazzo del Carmine, il sindaco Roberto Gambino trova le dimissioni di un suo assessore. Dopo le dimissioni dell’assessore alla Cultura, la professoressa Marcella Natale, a poco meno di sei mesi, arrivano anche le dimissioni di Ettore Garozzo. L’assessore con delega alla Transizione Ecologica, Mobilità, Toponomastica, Partecipazione e Centro Storico e Quartieri, con un “freddo” post” sulla sua pagina Facebook ha annunciato di aver inviato una Pec alla segreteria del Sindaco con la quale restituiva al primo cittadino le deleghe assessoriali.

“..Per coerenza con la mia storia politica in città e per sancire definitivamente la non condivisione di metodiche dicotomiche internamente alla Giunta. Certo che, nonostante la mia assenza, loro potranno continuare ad operare al meglio per il bene della città, auguro loro ottimo lavoro” – queste le parole di Ettore Garozzo nel suo post

Emerge dalle stesse parole una chiara e palese incompatibilità con la giunta Gambino, una non condivisione delle scelte fatte o programmate. Divisione o suddivisione in due parti, il rapporto di due caratteri che si escludono a vicenda. questo il senso di metodiche dicotomiche presenti in giunta. E’ una crisi istituzionale? Sicuramente no. Ma un senso bisogna darlo al secondo abbandono in poco meno di sei mesi. Ci si avvia verso il 2024, anno di elezioni ed è difficile interpretare certe scelte. Si vedrà nelle prossime ore se da Palazzo del Carmine arriveranno spiegazioni ufficiali, ma non arriveranno. Ci sarà semplicemente una laconica nota di ringraziamento a Garozzo per il sevizio svolto.