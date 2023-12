Anastomosi Linfatico-Venosa Profilattica: intervento chirurgico all’avanguardia al P.O. “V. Emanuele” di Gela

È stato eseguito per la prima volta nella Provincia Nissena presso il Presidio Ospedaliero “V. Emanuele” di Gela, l’Anastomosi Linfatico-Venosa Profilattica, un intervento chirurgico all’avanguardia.

L’intervento è stato condotto dal team della Breast Unit su una paziente affetta da Carcinoma Mammario, sottoposta a una Mastectomia Skin Nipple Sparing con inserzione di espansore e dissezione del cavo ascellare omolaterale.

L’obiettivo dell’equipe composta dal Dott. Giuseppe Di Martino, dal Chirurgo Senologo Dott. Maurizio Ristagno e dai Chirurghi Plastici Luigi Montesano ed Emanuele Cammarata è stato ridurre il rischio di sviluppare il linfedema post-operatorio dell’arto superiore, una complicanza invalidante dopo il trattamento chirurgico del carcinoma mammario.

Ciò è stato reso possibile grazie a una convenzione attiva da due anni, fortemente voluta dal Commissario Straordinario, Dott. Ing. Alessandro Caltagirone, e dall’allora Direttore del Presidio, Dott. Luciano Fiorella, attualmente Direttore Sanitario Aziendale, tra l’ASP di Caltanissetta e il Policlinico Paolo Giaccone di Palermo. Questa convenzione ha coinvolto l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, diretta dalla Prof.ssa Adriana Cordova, in collaborazione con la Prof.ssa Francesca Toia, responsabile dello studio di ricerca sulle anastomosi linfatico-venose profilattiche, e la Breast Unit di Gela. Una sinergia che garantisce interventi di oncoplastica ricostruttiva immediata per tutte le pazienti affette da carcinoma mammario che vengono operate a Gela, contribuendo in modo significativo alla prevenzione del rischio di sviluppare linfedema post-operatorio dell’arto superiore.

L’intervento, che ha avuto una durata di circa tre ore, si è concluso con successo, dimostrando l’efficacia della tecnica oggetto di ricerca scientifica grazie alle moderne tecnologie disponibili presso il nosocomio. Un risultato che sottolinea l’eccellenza delle strutture sanitarie siciliane e consolida ulteriormente il ruolo di prestigio del Presidio Ospedaliero “V. Emanuele” nell’offrire cure all’avanguardia.

Un sentito ringraziamento è rivolto al Direttore Medico di Presidio, il Dott. Alfonso Cirrone Cipolla, e al Responsabile della U.O.C di Anestesia e Rianimazione, il Dott. Salvatore Damante, che hanno potuto contare sulla competenza professionale e la disponibilità dell’intero Gruppo Operatorio e Anestesiologico del presidio Gelese. In particolare, l’Anestesista Dott.ssa Federica Carfì ha collaborato con il Dott. Giuseppe Caccamo e con gli infermieri strumentisti Salvatore Bunetta, Paola La Paglia, Rocco Portelli, insieme ad altri membri del team come la Case Manager Ketty Smecca, Angela Antona e il personale della chirurgia.