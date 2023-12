A Gela inaugurato il campo di basket e pallavolo del Liceo Scientifico Sportivo “Eschilo”

GELA. Un regalo di Natale molto gradito per gli studenti dell’Eschilo. Sono stati Inaugurati, nel plesso di via Europa, i campi di basket e pallavolo del Liceo Scientifico Sportivo “Eschilo”. Presenti i rappresentanti di varie società sportive operanti nel territorio, gli atleti di Special Olympics, il presidente del consiglio d’istituto Oscar Cammilleri e in rappresentanza del Libero Consorzio di Caltanissetta l’arch. Giuseppe Lunetta con i componenti del suo ufficio.

L’arch. Lunetta che ha diretto i lavori e il dirigente Maurizio Tedesco hanno tagliato il nastro in una scenografia di palloncini tricolore e alberelli addobbati con voile rosso creata da Salvatore Nobile. Alla cerimonia c’erano gli studenti di tutti gli indirizzi dell’Eschilo. I lavori si sono realizzati partecipando in giugno ad un bando. Sono iniziati in estate ed ora, dopo le partite di inaugurazione svoltesi ieri, gli studenti potranno usare i campi al rientro dalle vacanze. <E’ una tappa fondamentale del percorso di crescita dell’indirizzo sportivo che offriamo alla città – ha detto il Ds Maurizio Tedesco – ora ci impegneremo ancor di più a migliorare la collaborazione con le società sportive e tanti aspetti che vanno potenziati per dare il massimo ai nostri studenti>.

<Avevamo bisogno di questi spazi – ha commentato il coordinatore del Liceo Scientifico Sportivo prof Massimo Catalano – ci consentiranno di crescere, di ospitare tecnici federali. Lo Sportivo sta crescendo molto nel numero di iscritti ma anche sotto il profilo della varietà e della qualità dell’offerta formativa per chi sceglie questo indirizzo>. Una grande soddisfazione anche per i docenti di Scienze motorie che potranno meglio organizzare le loro lezioni. Appuntamento al 2024 con altre novità che riguardano l’indirizzo sportivo dell’ Eschilo.