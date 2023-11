Sommatino. Fabio Castellino (PD): “Con maggior buon senso politico si poteva far slittare l’aumento delle indennità di funzione agli amministratori”

SOMMATINO. Riceviamo e pubblichiamo nota del segretario cittadino del PD Fabio Castellino in merito all’aumento dell’indennità di funzione dei componenti dell’amministrazione comunale.

“Gli aumenti delle indennità di funzione degli amministratori sono stati previsti dalla legge, ma in realtà l’attuale delicata situazione di bilancio e l’aumento della Tari che costringerà tanti sommatinesi a pagare di più per la tassa sui rifiuti, avrebbe consigliato all’amministrazione comunale un maggiore buon senso politico.

Far slittare o rinunciare all’aumento dell’indennità di funzione sarebbe stata una risposta concreta, un segnale forte da parte di questa amministrazione comunale nei riguardi di una cittadinanza che, invece, si ritroverà a pagare di più, per legge, in un momento nel quale, invece, i componenti dell’amministrazione comunale usufruiranno, per legge, degli aumenti delle indennità.

Peccato, si tratta dell’ennesima occasione persa da parte di un’amministrazione che, come già altri Comuni, avrebbe potuto rinunciare o far slittare l’aumento delle indennità di funzione; così facendo avrebbe fatto prevalere la linea politica del buon senso che, di questi tempi, non è poco; il tutto con la speranza, immutata ma sempre più rassegnata, che da questa amministrazione arrivino risposte concrete che cittadini, associazioni culturali e forze politiche continuano ad attendere”.