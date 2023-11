Mussomeli, studenti “Hodierna” in trasferta a Palermo e Agrigento. Iniziative formative

MUSSOMELI – Nei giorni scorsi l’I.I.S. “G.B. Hodierna” di Mussomeli ha organizzato due interessanti iniziative formative. Gli studenti delle classi quinte dei corsi Amministrazione Finanze e Marketing, Costruzioni Ambiente e Territorio, Turistico e Manutenzione e Assistenza Tecnica (sede di Campofranco) sono stati in visita a Orienta Sicilia 2023 organizzata dall’Associazione Aster Sicilia, presso la Fiera del Mediterraneo di Palermo. Percorso utile per l’orientamento scolastico universitario e professionale che rappresenta un’occasione per gli studenti di entrare in contatto diretto con le istituzioni legate al mondo della formazione e con i principali atenei italiani ed esteri, con realtà di formazione professionale e scuole di specializzazione. Nel pomeriggio gli studenti hanno visitato, nel porto di Palermo, il nuovo molo trapezoidale completamente ristrutturato e recentemente inaugurato ammirando il laghetto, la passeggiata, l’anfiteatro e i giochi d’acqua. Gli alunni delle classi IV Amministrazione Finanze e Marketing, II e III Costruzioni Ambiente e Territorio e II Turistico, si sono recati ad Agrigento presso il teatro “Pirandello” per assistere alla rappresentazione in lingua inglese del musical “Alice”, accompagnati dai docenti di inglese, prof.sse Enza Alio, Mariella Messina e Nunzia Sciascia Cannizzaro. Iniziativa utile per valorizzare e potenziare le abilità e le competenze linguistiche. Lo spettacolo ha entusiasmato gli studenti dell’istituto “Hodierna” che hanno avuto assegnata la maglia premio per la migliore domanda in inglese sull’allegoria del musical.