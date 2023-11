Energia, a Messina la campagna della Regione sull’uso consapevole

MESSINA (ITALPRESS) – Ha fatto tappa stamane a Messina la campagna di sensibilizzazione della Regione Siciliana sull’uso consapevole dell’energia e delle fonti rinnovabili: in piazza Municipio centinaia tra studenti e cittadini hanno visitato lo scenografico stand allestito con schermi touch screen, tv e visori 3D che hanno offerto un’esperienza interessante e innovativa sul mondo delle fonti energetiche, ancora in parte non perfettamente conosciute e apprezzate nel loro potenziale dalla popolazione. L’iniziativa “Le energie della Sicilia” (www.energiedellasicilia.it) promossa dal Dipartimento Energia dell’Assessorato regionale ha proprio questo obiettivo: “Informiamo e incentiviamo gli utenti ad un utilizzo razionale dell’energia elettrica per evitare ogni tipo di spreco – spiega l’Energy Manager della Regione Roberto Sannasardo – così da evitare di dare un contributo al riscaldamento globale senza averne un ritorno”.

Per efficienza energetica ci si riferisce alla capacità di utilizzare l’energia in modo più efficiente, riducendo al minimo gli sprechi e massimizzando il rendimento di quella utilizzata, a casa come sul lavoro. Sono numerose le tecnologie e le pratiche di risparmio: ad esempio, gli elettrodomestici a basso consumo energetico possono contenere significativamente il consumo e vanno sempre scelti quelli con l’etichetta energetica di classe A o superiore; sistemi automatici di monitoraggio e gestione dei servizi energetici (building automation) consentono di fare funzionare al meglio gli impianti, aumentare il comfort e risparmiare energia; l’isolamento termico degli edifici può ridurre notevolmente la perdita di calore in inverno e di fresco in estate; l’illuminazione intelligente con sensori e controlli che regolano le luci, spegnendole o accendendole, solo quando gli ambienti sono occupati, evitando sprechi; impianti di riscaldamento e raffreddamento più efficienti riducono i costi energetici; coperture vegetali contribuiscono a contenere l’effetto delle temperature estreme, mantenendo l’edificio fresco in estate e caldo in inverno e a migliorare la qualità dell’aria.

“C’è l’esigenza di superare la sindrome del Nimby – continua Sannasardo – secondo cui vanno bene le fonti di energia alternativa, ma gli impianti devono essere costruiti lontano dai nostri territori, perchè è proprio su questo che ci giochiamo il futuro, e gli eventi climatici estremi, che stiamo vivendo anche in Sicilia, ci insegnano che dobbiamo guardare con più attenzione a questi temi e a fare dei passi in avanti”.

L’appuntamento proseguirà anche domani (martedì 7 novembre) dalle ore 9 alle 19, sempre in piazza Municipio a Messina; la prossima e ultima tappa sarà invece alle Ciminiere di Catania lunedi 20 e martedì 21 novembre.

