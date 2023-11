Delia. Il gruppo consiliare di minoranza: “Per il sindaco dimezzarsi del 50% l’indennità non è una scelta ma un obbligo di legge”

DELIA. Riceviamo e pubblichiamo nota del gruppo consiliare di minoranza DElia è Partecipazione in merito all’annuncio del sindaco Bancheri di dimezzarsi l’indennità per aver firmato un contratto a tempo indeterminato.

“Dopo aver stipulato un contratto a tempo indeterminato, il nostro sindaco, in pompa magna, racconta ai cittadini che ha chiesto di dimezzare la propria indennità. Ci chiediamo dove sia la notizia, visto che si tratta NON di una scelta, ma di un OBBLIGO DI LEGGE. La riduzione del 50% dell’indennità degli amministratori locali deve necessariamente essere applicata nel caso in cui gli amministratori siano lavoratori dipendenti e non chiedano di essere collocati in aspettativa non retribuita.

L’unica novità, in realtà, è che il sindaco ha firmato un contratto di lavoro che non gli consente più di percepire l’indennità per intero!

Il sindaco ci ha più volte accusato di voler confondere i cittadini, ma a noi pare che aumentare la propria indennità qualche giorno prima della firma del proprio contratto di lavoro — cosciente che essa sarebbe stata dimezzata — e poi addirittura spacciarne il dimezzamento come “notizia” sia l’esempio plastico di cosa significhi voler confondere”.