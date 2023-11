Caltanissetta, domenica la Nissa Rugby ospita l’Unione Rugby Enna

C’è grande voglia di rivalsa in casa Nissa Rugby dopo le due ultime sconfitte per appena un punto.

Domenica 19 novembre, la società nissena della palla ovale, torna a giocare in casa per la sesta giornata del campionato di serie C: l’appuntamento è alle ore 11.30, stadio “M. Tomaselli” di Caltanissetta.

In programma un derby che si preannuncia molto combattuto contro l’Unione Rugby Enna.

Il tecnico Andrea Lo Celso “presenta” il match: “La partita di domenica si prevede molto combattuta e avvincente. L’anno scorso molti di noi hanno giocato e indossato la maglia dell’Unione rugby Enna, durante la transizione dovuta alla mancanza di campo a Caltanissetta. Di certo noi siamo, seppur con 16 anni di tradizione e di gioco, quest’anno la matricola del campionato, mentre loro l’anno scorso si sono classificati tra le prime tre.

Quindi teoricamente, i favoriti sono loro. Molti parlano di derby del territorio. Probabilmente per i tanti giovani lo sarà. Per me personalmente e per qualche altro mio compagno “anziano” la partita di domenica ha la stessa identica valenza delle altre cinque già giocate.

Noi della vecchia guardia, ricordiamo a tutto il gruppo, che la Nissa Rugby per anni ha giocato abitualmente derby molto più importanti, allorquando in palio con il CUS Catania o con il Ragusa rugby lottavamo per l’accesso in serie B nel campionato nazionale tra i migliori club da Roma in giù.

Proprio per questo, questa settimana abbiamo voluto provare a far mentalizzare all’intera rosa di giocatori, che noi dobbiamo solamente focalizzarci sul fatto che il nostro è un club che attraverso un percorso sportivo solido e concreto si proietta sul futuro e quindi a lungo termine. Noi giochiamo oggi per costruire il nostro domani. Quindi non dobbiamo scendere in campo domenica con la pressione di giocare un derby, ma semplicemente con l’umiltà e la fame di far bene come ogni domenica. Inoltre è anche doveroso sia per noi ma soprattutto per i tanti sostenitori che quest’anno ci stanno seguendo, ricambiare il loro affetto con una bella prestazione. Insomma stiamo preparando al meglio una domenica di sport e di rugby”.