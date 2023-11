3 consigli utili per pulire l’ufficio e lavorare meglio

Mantenere gli spazi dove si trascorre la maggior parte del tempo puliti e in ordine è fondamentale per sentirsi a proprio agio. Che sia all’interno dell’ambiente domestico o altrove poco importa, il luogo dove ogni giorno si va a lavorare deve sempre mostrarsi come accogliente e sereno se si vuole essere produttivi e fare bene il proprio dovere. Trovarsi in un posto ordinato e profumato, infatti, migliora lo stato d’animo e spesso aumenta anche quella sensazione di benessere e di tranquillità indispensabile per lavorare al meglio. Ecco perché è importante prendersi cura del proprio ufficio e dedicare almeno qualche ora alla settimana a una profonda pulizia. Vediamo come fare.

Pulire l’ufficio in 3 semplici mosse

Se è vero che piccoli lavori di ordine e pulizia andrebbero fatti quotidianamente, è anche vero che ogni tanto farebbe bene approfondire queste operazioni. Per molti, le grandi giornate da dedicare alla pulizia dell’ufficio sono un vero stress, ma seguendo questi tre semplici consigli è possibile uscirne non solo in minor tempo, ma anche con più soddisfazione.

1. Scegliere il prodotto giusto per ogni superficie

Scrivanie in legno, parquet, tende, divanetti, sedie, tavolinetti in vetro: in ogni ufficio sono tantissime le superfici che si possono trovare, e tutte hanno bisogno di un prodotto differente per essere ben igienizzate e valorizzate. Per questo è fondamentale pulire l’ufficio con i prodotti corretti così da non rischiare di rovinarle irreparabilmente. E così, prima di iniziare qualsiasi lavoro di pulizia, sarà bene segnare sulla lista dei prodotti da procurarsi i detergenti adatti, ad esempio, per:

i diversi tipi di pavimento (parquet, moquette, marmo ecc.)

(parquet, moquette, marmo ecc.) i vetri di porte e finestre

di porte e finestre le tende e i tessuti ;

; le superfici in legno.

Nella lista degli immancabili sono poi i panni elettrostatici, utili per rimuovere la polvere da ogni superficie.

2. Togliere tutto

Scelti i prodotti per la pulizia, non resta che mettersi all’opera. La prima cosa da fare e rimuovere ogni cosa all’interno dell’ufficio: oggetti di cartoleria, libri e cartelle di documenti nei cassetti andrebbero riposti altrove per pulire al meglio ogni angolo della stanza. Questa fase potrebbe anche essere un ottimo momento per rimettere ordine e per liberarsi di tutto ciò che in realtà non serve.

3. Concentrarsi sulla zona scrivania

La scrivania è la protagonista per eccellenza di ogni ufficio, il mobile più personale e quello dove si trascorre quasi tutto il tempo al lavoro. Pulirla e igienizzarla a fondo, quindi, è essenziale. Anche in questo caso, bisogna togliere tutto ciò che ci sta sopra come computer, tastiere, tazze e taccuini, tutti oggetti che andranno puliti singolarmente prima di essere rimessi a posto. Fatto questo, non resta che eliminare la polvere e poi igienizzare la superficie con il prodotto più adatto al materiale di cui è composta la scrivania. Spesso si tratta di mobili in legno che vanno puliti con detergenti delicati e in piccole quantità, da spruzzare sul panno e non direttamente sulla scrivania.

Quando tutto sarà pulito e profumato, allora si potranno ricollocare al proprio posto tutti gli oggetti tolti in precedenza, ordinando cassetti e risistemando scaffali e librerie. Ovviamente, non bisogna dimenticare mai di svuotare il cestino.