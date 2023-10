Tamponamento per quattro mezzi pesanti in autostrada: un morto e un ferito grave

È di un morto, autista della Romania, e un ferito, della Lituania, il bilancio del grave incidente avvenuto nel tratto a tre corsie dell’autostrada A4 sul viadotto del Tagliamento in direzione Venezia. Al momento dello schianto, che ha coinvolto quattro mezzi pesanti, si stavano verificando rallentamenti sulla corsia di marcia per la presenza di mezzi pesanti mentre le corsie di sorpasso e veloce erano libere.

È proprio sulla corsia di marcia che un autoarticolato ha tamponato una bisarca coinvolgendo poi nell’urto a catena altri due mezzi pesanti. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Latisana e Portogruaro, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla cabina dell’autoarticolato che ha tamponato la bisarca una persona della Romania: purtroppo nonostante i soccorsi è stata dichiarata deceduta dal medico del 118. Estratto e preso in cura dai sanitari anche l’autista Lituano della bisarca. Illesi gli altri due autisti. I feriti sono stati stabilizzati dai sanitari e trasferiti in ospedale.