Sutera. Buone notizie per la viabilità: quasi un milione di euro per interventi sulla sp 20 bis e 21

SUTERA. Arrivano buone notizie per la viabilità. La Provincia di Caltanissetta ha inviato al Comune di Sutera una nota con la quale ha annunciato quasi 1 milione di euro di interventi che interesseranno le sp20 bis e sp21 “Sutera – Campofranco”.

“Per noi – ha sottolineato l’amministrazione comunale – il tema viabilità rimane uno dei problemi principali da affrontare e risolvere per lo sviluppo del territorio. Ringraziamo gli enti preposti con i loro dirigenti e dipendenti per la collaborazione mostrata e continuiamo a lavorare per il bene di tutta la nostra comunità”.