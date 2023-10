Scuola, petizione per l’Educazione civica: “Va insegnata dai docenti specializzati”

Il Coordinamento Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) comunica di aver lanciato la petizione inerente all’attribuzione delle ore di Educazione civica ai docenti della classe di Concorso A046- discipline giuridiche ed economiche.

Con la Legge 20 agosto 2019, n. 92 il Parlamento italiano ha introdotto l’insegnamento scolastico dell’Educazione civica.

L’insegnamento è caratterizzato, attualmente, da 33 ore annuali ritagliate dal monte orario di tutte le materie e, quindi, ripartite tra i vari docenti, nella convinzione che ogni professore abbia sufficienti competenze non solo per affrontare temi giuridici di particolare complessità, ma anche per certificare l’acquisizione delle corrispondenti competenze.

La riforma, così come è stata attuata, ha determinato, da un lato, l’incremento esponenziale degli adempimenti amministrativi e, dall’altro, la riduzione del monte ore delle singole discipline rendendo più difficile il perseguimento degli obiettivi didattici.

Tutto ciò ha comportato anche oneri a carico dei docenti che stanno subendo le conseguenze della trasversalità dell’educazione civica così come è stata intesa, in sede di riforma, dal Parlamento e, in sede di attuazione, da parte del Ministero.

Con la presente petizione, richiediamo di eliminare i carichi di lavoro aggiuntivi per i docenti di tutte le materie e di assegnare l’insegnamento in via esclusiva ai docenti della classe di concorso A-46 Discipline Giuridiche ed economiche.

Il link per partecipare all’iniziativa è il seguente: https://www.change.org/p/educazione-civica-fai-sentire-la-tua-voce