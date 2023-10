San Cataldo, il sindaco Comparato: “Riprendono le attività chirurgiche all’Ospedale Raimondi

SAN CATALDO. “Con grande soddisfazione, annunciamo la ripresa delle attività chirurgiche presso il nostro Ospedale “Maddalena Raimondi”. Stiamo continuando a lavorare per potenziare ancora di più quello che è un presidio fondamentale per il nostro territorio. Tra gli interventi già realizzati, vi sono il mantenimento e pulizia dei canali di ventilazione al potenziamento del sistema di climatizzazione, cruciale per le procedure chirurgiche; il rinnovo del pavimento in pvc per garantire una maggiore sicurezza sia per il personale sanitario che per i pazienti. Nella sala operatoria, inoltre, lavorano i medici dell’Hospice che dedicano il loro impegno ai pazienti oncologici”. A darne notizia è il sindaco di San Cataldo Gioacchino Comparato presente all’inaugurazione per la riapertura delle sale operatorie.

Comparato continua ringraziando la direzione dell’Asp, e aggiunge “sottolineiamo l’importante contributo della Dott.ssa Grimaldi e dei medici del presidio, che hanno scelto di operare nel nostro ospedale. Il nostro obiettivo è ampliare la capacità dell’ospedale, consolidandone la posizione di riferimento per il miglioramento e il rafforzamento della tutela sanitaria dei cittadini nella nostra area”.

“Nell’ottica di migliorare i servizi, – continua il sindaco di San Cataldo – è prevista l’installazione imminente di un mammografo per lo screening, strumento cruciale per la prevenzione precoce del cancro al seno, migliorando ulteriormente l’attenzione destinata alla salute delle donne della comunità. In aggiunta, a seguito dell’incendio dello scorso agosto, stiamo procedendo alla riattivazione totale e sicura delle attività con l’acquisto di una nuova TAC di ultimissima generazione, dotata di 128 strati e moduli software dedicati alla diagnostica avanzata. Tutte le attività, compresa la risonanza, sono già state riattivate”.

“Infine, ulteriori sviluppi prevedono lavori per un valore di €2.600.835 per la collocazione dell’Ospedale di Comunità (conformemente ai bandi del PNRR), nonché l’acquisto di Acceleratori Lineari per €2.200.000 (la procedura è in corso) e di Ecotomografi per €90.000, quest’ultima procedura conclusa. Sì fa presente che sono attivi reparti con ricoveri dei pazienti, Lungodegenza, Medicina Fisica e Riabilitativa, Hospice, Radioterapia, centro prelievi e Laboratorio di Biologia Molecolare. Ricordiamo, inoltre, il temporaneo trasferimento di tutti gli ambulatori di via Belvedere all’interno del Presidio Ospedaliero. Questi sforzi si aggiungono a un continuo impegno nel fornire servizi di alta qualità attraverso il nostro nosocomio” conclude Comparato.