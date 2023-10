San Cataldo. Gran successo per la gita sociale della società “Cesare Battisti”

SAN CATALDO. Si è svolta la gita sociale organizzata dalla Società di Mutuo Volontario “Cesare Battisti” di San Cataldo ad Alia e Roccapalumba due piccoli comuni in provincia di Palermo. Ad Alia è stato visitato il sito archeologico delle “Grotte della Gurfa” è un raro esempio di architettura funeraria rupestre, cavato nella roccia arenaria dalla mano dell’uomo in epoca preistorica.

La ricostruzione storica di questo monumento è piuttosto complessa per la mancanza di reperti archeologici nella zona circostante le Grotte, oltre che per il continuo uso dell’ipogeo che in parte ne ha modificato, trasformato e forse eliminato, la struttura originaria. La comitiva dopo una passeggiata lungo il corso di Alia a pranzato in un noto locale per poi trasferirsi nel pomeriggio a Roccapalumba per visitare la “Sagra del ficodindia” e vari stand istallati lungo le vie del centro oltre alla degustazione del ficodindia e di altri prodotti locali e dei centri limitrofi e di varie manifestazioni collaterali: sfilata di costumi dell’ottocento, mostre dell’artigianato.

La comitiva è stata guidata dal Presidente della Società Cesare Battisti Aldo Saetta con la presenza di Calogero Pirrera e Ignazio Raimondi componenti del collegio dei Probiviri.